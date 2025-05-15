Стоимость дома Аллы Пугачевой упала на 22 миллиона рублей

Особняк народной артистки России Аллы Пугачевой на Истре подешевел на 22 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, цена на дом Пугачевой в Подмосковье снизилась с 152 млн рублей до 130 млн рублей. Причина неизвестна. Kp.ru предполагает, что стоимость уменьшилась из-за отсутствия спроса.

В апреле риелтор Виктория Маркова заявила, что дом артистки на Истре находится под угрозой сноса. По ее словам, заявила, что жилье построено с нарушением — слишком близко к территории водоохранной зоны.

По мнению Марковой, дом Пугачевой стоит как минимум в два раза меньше от объявленной стоимости. Она отметила, что особняку требуется капитальный ремонт. К примеру, надо чинить крышу. Риелтор также назвала минусом отсутствие общей канализационной системы в поселке.

Пугачева приобрела дом в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища в 90-х годах. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Никиту Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) — на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Ранее Орбакайте встала на колени перед Пугачевой.