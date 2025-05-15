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Стоимость дома Аллы Пугачевой упала на 22 миллиона рублей

«КП»: особняк Пугачевой подешевел до 130 млн рублей
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maxgalkimru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Особняк народной артистки России Аллы Пугачевой на Истре подешевел на 22 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, цена на дом Пугачевой в Подмосковье снизилась с 152 млн рублей до 130 млн рублей. Причина неизвестна. Kp.ru предполагает, что стоимость уменьшилась из-за отсутствия спроса.

В апреле риелтор Виктория Маркова заявила, что дом артистки на Истре находится под угрозой сноса. По ее словам, заявила, что жилье построено с нарушением — слишком близко к территории водоохранной зоны.

По мнению Марковой, дом Пугачевой стоит как минимум в два раза меньше от объявленной стоимости. Она отметила, что особняку требуется капитальный ремонт. К примеру, надо чинить крышу. Риелтор также назвала минусом отсутствие общей канализационной системы в поселке.

Пугачева приобрела дом в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища в 90-х годах. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Никиту Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) — на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Ранее Орбакайте встала на колени перед Пугачевой.

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