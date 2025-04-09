Особняк Пугачевой могут снести

Особняк певицы Аллы Пугачевой находится под угрозой сноса. Об этом сообщила риелтор Виктория Маркова в беседе с kp.ru.

Речь идет о доме, расположенном на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки. На данный момент особняк выставлен на продажу за 152 миллиона рублей. Маркова заявила, что жилье построено с нарушением — слишком близко к территории водоохранной зоны.

«Потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная», — заявила риелтор.

По мнению Марковой, дом Пугачевой стоит как минимум в два раза меньше от объявленной стоимости.

«Минусов много. Особняк старый, и, хоть там и обновили отделку, все равно нужен капитальный ремонт. Надо ремонтировать коммуникации, крышу. К тому же вряд ли люди, у которых есть средства, купят за 152 млн дом в деревне без какой-либо охраны», — рассказала Маркова.

Риелтор также назвала минусом отсутствие общей канализационной системы в поселке.

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