Юрий Лоза заявил, что Клаву Коку можно слушать только в запое и под наркозом

Юрий Лоза: Клаву Коку можно слушать только под наркозом, она не умеет петь

Певец Юрий Лоза заявил, что современная исполнительница Клава Кока не умеет петь, а слушать ее можно только «в запое или под наркозом». В беседе с Общественной Службой Новостей он пожаловался, что из-за таких артистов его песни не берут на радио и телевидение, хотя «у них нет ни одного нормального хита».

Исполнитель шлягера «Плот» возмутился вопросом о том, стал бы он петь с Кокой в дуэте или нет. По его мнению, она не вытянет ни одной ноты, поэтому он ни за что не выйдет на одну сцену с ней.

«Боже упаси», — ответил он.

При этом музыкант признался, что постоянно отправляет песни на радиостанции, но их не берут, выбирая Клаву Коку и других молодых певцов. Так, недавно он снял новый клип, но канал Муз-ТВ отказался взять его в эфир, обосновав это неподходящим форматом. Вместо этого, по словам Лозы, его часто приглашают поработать в жюри в программах о молодых певцах.

«Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — заявил Юрий Лоза.

При этом он добавил, что все равно будет продвигаться вперед, и никто из молодых певцов ему не помешает снова покорить музыкальный олимп.

Напомним, также он на днях обвинил российский шоу-бизнес в заговоре против себя, заявив, что в массы продвигают творчество избранных артистов, а остальным путь на сцену перекрывают. Кроме того, музыкант ответил на слова певца Шуры о нежелании с ним выступать, обвинив его в о лжи.

Ранее Лоза возмутился, что артисты получают 20 миллионов за корпоративы.