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Юрий Лоза о травле Вали Карнавал: «Сжальтесь над ней – она взялась за ум»

Певец Лоза призвал не травить Валю Карнавал за поступление в вуз без экзаменов
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karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица, блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) подверглась критике за то, что поступила в Финансовый университет Москвы без прохождения экзаменов. За плечами 23-летняя звезда имеет неполное среднее образование (9 классов), при этом в вуз ее зачислили в конце учебного года. Певец и композитор Юрий Лоза призвал «сжалиться» над ней, заявив, что без «блата» поступить в университет она бы не смогла.

В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза признался, что до скандала не знал о существовании Вали Карнавал.

«Когда все начали обсуждать, я решил немного почитать про нее. Оказывается, у нее всего 9 классов школы за плечами. Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки», — прокомментировал ситуацию исполнитель.

По его мнению, сама Карнавал никогда бы не поступила в вуз, а за желание учиться она заслуживает похвалы. Шанс на образование она «вымолила», понимая, что никогда не сдаст ЕГЭ, считает Лоза. Он назвал похвальным тот факт, что она, будучи блогером, не устраивает «голые вечеринки», что сегодня является редкостью.

Также композитор призвал россиян не искать справедливости в этой ситуации, отметив, что юная звезда могла заплатить за поступление в вуз внушительную сумму.

Напомним, критиковать Карнавал за поступление в университет без экзаменов начали другие абитуриенты. Школьники выразили возмущение тем, что девушка, имеющая образование всего лишь девять классов, заняла место абитуриентов, которые годами готовились к ЕГЭ.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Валю Карнавал неучем и глупым существом.

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