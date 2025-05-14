Лещенко и МакSим выступят на фестивале «Шаинский фест» в Кремле

В Государственном Кремлевском Дворце 31 мая в канун Дня защиты детей и в честь 100-летия главного мэтра детской песни, композитора, Народного артиста РСФСР Владимира Шаинского, состоится праздничный гала-концерт фестиваля новых детских песен «Шаинский фест». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Организаторы называют фестиваль настоящим порталом в детство для всей семьи.

«Это будет волшебный музыкальный вечер, где от улыбки станет всем светлей! Прозвучат любимые всеми песни из советских мультфильмов — «Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон», «Чебурашка», «Облака —белогривые лошадки», «Чунга-Чанга» и другие», — обещают они.

На сцену выйдут Лев Лещенко, Жасмин, МакSим, Аня Покров, Ханна, Миша Марвин, MONA, Григорий Гладков, группа «Кватро», группа «Тайпан», БДХ им. В.Попова, детские коллективы «Барбарики», «Домисольки» и многие другие.

Новые детские хиты из разных регионов России, Беларуси и Казахстана исполнят финалисты фестиваля, целью которого является отбор и популяризация лучших новых произведений, написанных специально для детей.

Мероприятие проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

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