«У нее все получается»: Валерий Николаев рассказал об актерских успехах дочери

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, дает ли советы по работе своей дочери Дарье Авратинской, которая пошла по его стопам и стала актрисой.

«Советов не даю, но прихожу смотреть на результат. Пока она работает, советуется с режиссером. И я считаю, что это правильно. Ну и со своим внутренним чутьем. Это точно правильно. Недавно был у нее на премьере «Анны Карениной», где она играет главную роль — очень здорово. До этого был спектакль «Варшавская мелодия» — тоже очень понравилась ее работа. Так что теперь я просто хожу и радуюсь, как у нее все получается», — поделился Николаев.

У актера также есть младший сын Никита, родившийся в 2021 году. По словам Николаева, они с женой Эльмирой стараются воспитывать его «единым фронтом», не разделяясь на «доброго» и «строгого» родителей.

«Любому нормальному папе хочется быть и праздником, и в то же время строгим, когда надо. Мы с мамой договариваемся: если в чем-то строгие, то вместе, чтобы не было такого, что мама сказала «нет», а он побежал к папе — вдруг тот «провиснет». Мы [с женой] — единый фронт. Так и должно быть. Но, конечно, праздник должен быть, и его должно быть больше», — рассказал артист.

Валерий Николаев — советский и российский актер театра и кино, который снимался в голливудских блокбастерах («Поворот», «Святой», «Терминал»). В России он наиболее известен по главной роли в сериале «День рождения Буржуя».

Дочь актера от брака с Ириной Апексимовой, 31-летняя Дарья Авратинская, выступает в театре на Таганке и снимается в кино: на ее счету, в частности, картины «Молодежка-2», «Оптимисты», «Химера», «Счастье мое» и другие.

Полное интервью с Валерием Николаевым читайте здесь.

Ранее Николаев заявил, что готов сняться в продолжении «Буржуя».