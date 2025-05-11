В «Зарядье» прошел концерт Победы

В московском парке «Зарядье» прошел концерт Победы, где представили премьеру произведения Александры Пахмутовой «Спасибо, жизнь». Видео с выступления опубликовал Telegram-канал фестиваля классической музыки «Кантата».

На концерте также можно было услышать на виртуозную игру Ивана Бессонова и вундеркинда Дарьи Сорокиной. Актеры Константин Хабенский, Владимир Машков, Евгений Ткачук и многие другие российские звезды прочли со сцены стихотворения. Художественным руководителем концерта стал народный артист СССР Юрий Башмет.

В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям праздничного концерта «Песни Победы». Президент похвалил организаторов за укрепление связи времен и поколений с помощью этого духовного достояния, способствующего также патриотическому воспитанию молодежи.