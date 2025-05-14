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Любимова назвала самую посещаемую выставку в РФ со времен ковида

Любимова: самой посещаемой в России за пять лет стала выставка Брюллова
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Пресс-служба Русского музея

Выставка Государственного Русского музея к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова «Великий Карл» стала самой посещаемой в России за последние пять лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Ее увидели свыше 477 тысяч человек — больше, чем какую-либо другую выставку со времен ковида.

«На протяжении полугода посетители Михайловского дворца могли увидеть более 300 произведений кисти русского гения. В едином пространстве были собраны шедевры мирового значения из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и многих других сокровищниц», — рассказала Любимова.

В выставке участвовали все самые известные и знаковые работы Брюллова, при этом часть работ никогда ранее не покидала пределы учреждений, в которых хранится, или закрытых частных коллекций.

В экспозицию вошли картина «Последний день Помпеи», представленная после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации, и выполненная в редкой технике «Христос во гробе», которую впервые показали после возвращения в Россию.

Проект, добавила Любимова, стал «абсолютным рекордом» — как в 130-летней истории Русского музея, так и в музейном деле Санкт-Петербурга и всей страны.

Накануне сообщалось, что Ночь музеев пройдет на 170 площадках в Москве.

Ранее сообщалось, что скульптуру российского императора Петра I привезут из Москвы в Калининград.

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