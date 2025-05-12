«Ночь в музее» пройдет на 170 площадках в Москве

Акция «Ночь в Музее» пройдет с 17 на 18 мая

В Москве пройдет акция «Ночь в музее» с 17 по 18 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

В акции поучаствуют 170 площадок со всей Москвы. Среди них культурные центры, галереи, библиотеки и парки. В программу вошли более 600 мероприятий — экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, киносеансы и показ мод. В этом году главной особенностью стало применение технологий искусственного интеллекта.

«Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут», — поделилась Сергунина.

Одной из основных площадок станет Музей космонавтики. В рамках акции летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров проведет экскурсии. Он расскажет о жизни на космической станции, а также работе с кинематографистами. Музей также представит выставку «Маэстро, на взлет!», приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На ВДНХ пройдет мультимедийная выставка «Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы» и программа «Созвездие бесстрашных».

В Музее Москвы выступит камерный хор. В Государственном музее Пушкина герои произведений поэта станут гидами экскурсий. «Зарядье» покажет выставку «И увидел я новое небо и новую землю». Московский государственный музей Есенина представит концерт, где исполнятся песни на стихи поэтов Серебряного века.

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