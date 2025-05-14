В Калининград привезут скульптуру Петра I из Москвы

Скульптуру российского императора Петра I привезут из Москвы в Калининград. Об этом сообщает kp.ru.

Статую высотой 2,5 метра сделал скульптор Марк Антокольский в 1872 году. Ее привезли для выставки «Пять веков русского искусства» в калининградском филиале Третьяковской галереи.

В июле 2022 года РИА Новости сообщили, что вандалы изрисовали памятник первому российскому императору Петру I в украинской Полтаве. Полиция завела по факту инцидента уголовное дело по статье «Хулиганство».

Памятник поставили в 1849 году на месте дома казака Магденко, где Петр I останавливался после Полтавской битвы. «Элементы сооружения покрасили в красный, нанесли царапины, оставили надпись «оккупант»», — говорится в сообщении издания.

25 февраля 2025 года стало известно, что в Полтаве демонтировали памятник Петру І. Там также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Ранее петербуржцы возмутились памятником «Родина-мать» в сандалиях.