«Были куплены все билеты»: директор Театра Вахтангова об отмене гастролей в Севастополе

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок обратился к зрителям из Севастополя после отмены гастролей театра. Письмо к зрителям он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Крока, театр не был на гастролях в Севастополе около 30 лет и ждал выхода на сцену Севастопольского театра Луначарского.

Он добавил, что год назад губернатор города Михаил Развожаев обратился в Росконцерт с просьбой привезти лучшие спектакли и самых известных артистов Театра Вахтангова в Севастополь.

«Гастроли эти были включены в общероссийский план концертно-гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, репертуар был заранее согласован с Департаментом культуры Севастополя и с губернатором региона. <...> Были воодушевлены тем, что в день старта продаж были куплены все билеты на шесть показов в зале на 740 мест», — пишет Крок.

Всего, продолжил он, из Москвы в Севастополь были отправлены две фуры с декорациями и оборудованием, а коллектив приехал в город несмотря на угрозу атаки дронов.

«Народная артистка России Людмила Максакова провела в поезде почти 40 часов, чтобы выйти на сцену в любимых спектаклях… Ну вот так оно бывает. Извините, что наша встреча не состоялась», — констатировал он.

Людям, задающим вопросы об отмене, он рекомендовал перечитать пост Развожаева о этом инциденте. Развожаев был против того, что две из трех постановок, которые собирался привезти театр, ставил литовский режиссер Римас Туминас. Губернатор отметил, что не понимает и не принимает выбранный директором театра репертуар.

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