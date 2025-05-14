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Сын Касаткиной к 100-летию актрисы раскрыл особый актерский метод матери

Композитор Колосов: чтобы сыграть узницу, Касаткина рассматривала вещи детей из концлагерей
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Мосфильм/Телеканал «Патриот»

Композитор Алексей Колосов к 100-летию своей матери — актрисы Людмилы Касаткиной — раскрыл ее особый актерский метод. Колосова цитирует NEWS.ru.

По словам сына, готовясь к роли узницы концлагеря в картине «Помни имя свое», она настраивала себя на съемки — рассматривала фотографии нар и обуви детей, которым не удалось пережить заключение.

«Хотя вы понимаете, что проще было бы накануне такой нелегкой съемки пойти и попробовать хорошо отоспаться, в общем, повести себя как-то по-другому. Но она была не такой. Она отдавала себя всецело, и она старалась», — говорит композитор.

15 мая исполняется 100 лет со дня рождения Людмилы Касаткиной. В советско-польской картине «Помни имя свое» Людмила Касаткина исполнила роль матери, которая была разлучена со своим сыном в Освенциме и нашла его спустя годы.

Ранее «Бурановские бабушки» ответили на предложение снова выступить на «Евровидении».

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