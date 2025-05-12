Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К 100-летию со дня рождения Людмилы Касаткиной устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 100-летию со дня рождения Людмилы Касаткиной пройдет на ТВ
close
Мосфильм/Телеканал «Патриот»

Марафон фильмов с актрисой Людмилой Касаткиной пройдет на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Марафон пройдет 15 мая в день 100-летия со дня рождения Касаткиной. Он начнется с фильма «Дороги Анны Фирлинг», созданного по произведению Бертольта Брехта, в 11:35. Артистка исполнила роль маркитантки по прозвищу Кураж.

В 14:35 телеканал покажет биографическую картину «Мать Мария». Касаткина сыграла Елизавету Кузьмину-Караваеву — русскую эмигрантку, во время Второй мировой войны участвовавшую во французском Сопротивлении. Героиня попала в концлагерь и спасла там советскую женщину.

Марафон завершит советско-польская картина «Помни имя свое» в 16:15. Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит во время Великой Отечественной войны. Людмила Касаткина исполнила роль матери, которая была разлучена со своим сыном в Освенциме и нашла его спустя годы.

Касаткина является народной артисткой СССР, лауреаткой Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола.

Ранее актера из «Беспринципных» избили возле бара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами