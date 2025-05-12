К 100-летию со дня рождения Людмилы Касаткиной устроят марафон на ТВ

Марафон фильмов с актрисой Людмилой Касаткиной пройдет на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.
Марафон пройдет 15 мая в день 100-летия со дня рождения Касаткиной. Он начнется с фильма «Дороги Анны Фирлинг», созданного по произведению Бертольта Брехта, в 11:35. Артистка исполнила роль маркитантки по прозвищу Кураж.
В 14:35 телеканал покажет биографическую картину «Мать Мария». Касаткина сыграла Елизавету Кузьмину-Караваеву — русскую эмигрантку, во время Второй мировой войны участвовавшую во французском Сопротивлении. Героиня попала в концлагерь и спасла там советскую женщину.
Марафон завершит советско-польская картина «Помни имя свое» в 16:15. Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит во время Великой Отечественной войны. Людмила Касаткина исполнила роль матери, которая была разлучена со своим сыном в Освенциме и нашла его спустя годы.
Касаткина является народной артисткой СССР, лауреаткой Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола.
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