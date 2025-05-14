Внучка Гребешковой на прощании с актрисой рассказала о ее последних съемках

Внучка народной артистки России Нины Гребешковой на прощании со звездой рассказала о последних съемках бабушки. Актрису Ольгу Худякову цитирует NEWS.ru.

По ее словам, на съемках сериала «Содержанки 2» 2020 года бабушка была в восторге от новых технологий в кинематографе.

«Съемки — это же так весело, тем более когда тебе уже девятый десяток. Она, наоборот, приходила и рассказывала, какие технологии пошли, какие операторские новые примочки, как процесс выстроен», — рассказывает Худякова.

Вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой не стало накануне в возрасте 94 лет.

В фильмографии актрисы около 130 ролей. Среди них — врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!», тетя Клава в «Спортлото-82» и другие.

Церемония прощания с Ниной Гребешковой прошла на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая.

Ранее стало известно, кому достанется имущество Гребешковой.