Вдову Гайдая Нину Гребешкову похоронили

ТАСС: вдову Гайдая Гребешкову похоронили рядом с мужем на Кунцевском кладбище

Заслуженную артистку РФ и вдову Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Актрису похоронили рядом с мужем.

Церемония прощания проходила в закрытом для прессы режиме. Проститься с Гребешковой пришли коллеги и близкие. Венки на кладбище прислали Союз кинематографистов, «Гайдай-центр» и мэрия Иркутска.

Актрисы не стало в возрасте 94 лет.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Ее отец, Павел Александрович, был маляром, а мать, Екатерина Ивановна, работала портнихой. Когда началась война, отец ушел на фронт, и семья переехала в Пензенскую область.

Артистка дебютировала в кино еще студенткой, сыграв эпизодическую роль в фильме 1950 года «Смелые люди». В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова) и сыграла в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности». С 1954 по 1990 год работала актрисой Театра-студии киноактера.

В фильмографии актрисы около 130 ролей. Среди них — врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!», тетя Клава в «Спортлото-82» и другие.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гребешковой.