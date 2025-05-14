Катя Лель рассекретила свой сверхъестественный дар

Певица Катя Лель в новом интервью рассекретила свой сверхъестественный дар. Артистку цитирует сайт «Страсти».

Лель заявила, что встреча с инопланетянами пробудила у нее дар исцеления, который забирает у нее много сил. Однако желание помогать людям от этого не исчезает.

«Если ты должен жить во благо людям, значит, ты должен это делать. Поэтому я стараюсь помогать людям, знакомым, незнакомым, по зову своего сердца», — говорит она.

Певица добавила, что способности может применять и по отношению к себе самой.

«Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям», — говорит о своем предназначении исполнительница хита «Мой мармеладный».

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся. Позднее Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции. Позже эту информацию опровергла полиция Ниццы.

Ранее Катя Лель заявила о готовности к новым отношениям.