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Катя Лель заявила о готовности к новым отношениям: «Меня сложно удивить»

Певица Катя Лель заявила, что мужчина может ее удивить человечностью
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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Певица Катя Лель сообщила в беседе с порталом «Страсти», что готова к новым отношениям.

Лель отметила, что пока не нашла мужчину, который был бы с ней «на одних вибрациях» и на той же осознанности.

«Я уже много чего видела в этом мире, меня сложно удивить. Но можно удивить человечностью, открытостью, наполненностью», — поделилась артистка.

Лель добавила, что ее партнер должен быть состоявшимся и работающим над собой. Артистка выбирает себе возлюбленного не только по внешним данным, но и по внутренним качествам.

В декабре 2023 года Катя Лель сообщила о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым. По словам певицы, причиной разрыва стало недоверие к супругу.
Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания.

Ранее пропажу экс-мужа Кати Лель назвали фейком в Ницце.

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