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Продюсер «Бурановских бабушек» объяснила тоску «Евровидения» по российской группе

Продюсер Рубцова: Европа соскучилась по настоящим бабушкам
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David Mdzinarishvili/Reuters

Продюсер фолк-группы «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова в беседе с РИА Новости объяснила тоску «Евровидения» по российскому коллективу.

В полуфинале «Евровидения — 2025» ведущие показали фрагмент выступления «Бурановских бабушек» на конкурсе в 2012 году. Их указали в числе рекордсменов шоу — у «Бабушек» был самый большой суммарный возраст участников (403 года).

«Это не переделанные дедушки, от которых уже устали в Европе. Это настоящие русские бабушки, любящие своих детей, семью, оберегающие очаг», — сказала Рубцова, добавив, что рано или поздно к этому теплу тянется душа любого человека.
В социальных сетях пользователи из Украины возмущаются появлению России на конкурсе, а также критикуют артистов, имеющих связи с российским шоу-бизнесом — исполнителей из Ирландии, Армении и Эстонии.

13 мая состоялся первый полуфинал конкурса. Стали известны имена первых десяти финалистов, это исполнители из Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Конкурс покинули представители пяти стран: Азербайджана, Бельгии, Кипра, Словении и Хорватии.

Второй полуфинал конкурса пройдет 15 мая, а финал — 17 мая. В этом году исполнители соревнуются в Швейцарии, поскольку в прошлый раз победителем оказался местный певец Nemo, он добился успеха с песней The Code.

Ранее сообщалось, что директор Томми Кэша зарабатывает в России через Little Big.

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