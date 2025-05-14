Рэп-группа Паши Техника регистрирует свой бренд

Рэп-группа из Лефортово Kunteynir, основателем и лидером которой был Паша Техник, регистрирует свой бренд. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на документы‎.

Как уточняется, заявку на регистрацию в Роспатент подали 8 мая текущего года, при этом заявитель не указан.

Канал пишет, что товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 16, 25, 32, 35 и 41, что позволяет производить и продавать под этим брендом гидрокостюмы для дайвинга, бумагу, картон и клей и другие товары. А также пиво и безалкогольные напитки.

«Кроме того, под этим брендом можно помогать в управлении коммерческим или промышленным предприятиям, а также предоставлять услуги в сфере образования и организовывать спортивные и культурные мероприятия», — говорится в посте.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

В начале мая Карицкая заявляла, что ее обманула журналистка Ксения Собчак. Она не помогла с покупкой места на кладбище, хотя обещала.

Ранее сообщалось, что Ева Карицкая грозится судом из-за мерча с рэпером.