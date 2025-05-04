Собчак обманула бывшую жену Паши Техника и не помогла с местом на кладбище

Бывшая жена Техника Карицкая заявила, что Собчак не помогла с местом на кладбище

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя) в интервью «Люди Pro» призналась, что телеведущая Ксения Собчак обманула ее.

Карицкая объяснила, что Собчак сорвала договоренность по поводу места на кладбище для Паши Техника. Она уточнила, что журналистка договаривалась с другой девушкой. В итоге Собчак заявила, что администрация отказала в выбранном месте. В ответ экс-супруга музыканта предложила другую локацию, но телеведущая проигнорировала ее.

«Я ей написала, что мы нашли место хорошее за 560 тысяч, могли бы вы с ним помочь — она мне ничего не ответила», — поделилась бывшая жена рэпера.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала, как будет делиться его наследство.