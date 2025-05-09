Ева Карицкая грозится судом из-за мерча с рэпером: «Лишь бы наживиться»

Блогерша Карицкая пригрозила судом всем, кто продает мерч с рэпером без согласия

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что будет подавать в суд на всех, кто продает мерч с рэпером без ее согласия или его родителей.

«Это касается всех знакомых, кто хочет подзаработать и вб (интернет-магазин Wildberries. — прим. «Газеты.Ru»). Мы вас так же будем брать в оборот. Есть люди, с которыми согласовано, а есть те, кто делает отсебятину лишь бы наживиться», — возмутилась блогерша.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

В начале мая Карицкая заявляла, что ее обманула журналистка Ксения Собчак. Она не помогла с покупкой места на кладбище, хотя обещала.

Ранее сообщалось, что пропажу экс-мужа Кати Лель назвали фейком в Ницце.