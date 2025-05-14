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Надежда Бабкина получила травму ноги и руки на концерте

Певица Надежда Бабкина рассказала, что хромает из-за травмы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина призналась, что получила травму во время празднования юбилея в честь 75-летия. Ее слова передает издание «7Дней».

Бабкина призналась, упала со стула перед выступлением с Александром Буйновым.

«За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища… И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену», — поделилась артистка.
По словам Бабкиной, она повредила не только руку, но и ногу. Во время антракта ей обработали раны. Артистка отметила, что рука уже зажила. Певица до сих пор хромает из-за травмы ноги. Несмотря на проблемы со здоровьем, исполнительница продолжает выходить на сцену и участвовать в спектаклях.

«Просто пока без прыжков во время танцев», — рассказала певица.

В марте Бабкина отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей.

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