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Исполнитель хита «Белая ночь» призвал запретить мат в песнях

Певец Виктор Салтыков выступил против мата в песнях
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Виктор Салтыков в беседе с изданием «Абзац» выступил против нецензурной лексики в песнях.

Салтыков считает, что брань портит энергетику в стране. Он призвал запретить мат в композициях. По его мнению, такие вещи должны быть под тотальным контролем государства.

«Ничего в запрете страшного нет, он на свободу слова никак не повлияет. У нас дети в школах ругаются хуже сапожников. Современные песни изобилуют матом. Такие вещи надо запрещать, как и наркотики», — поделился артист.

По мнению Салтыкова, культура должна приносить «праздник в души человеческие», а не наоборот.

Против брани в песнях также выступил продюсер Иосиф Пригожин. Шоумен уточнил, что «хуже всех может ругаться матом», однако он категорически против обсценной лексики в песнях. Продюсер считает, что надо знать место, где можно использовать брань. Он отметил, что не принято при женщинах и детях использовать нецензурные слова.

Пригожин призвал следить за чистотой языка. Шоумен также возмутился неологизмам, которые появляются из английского. К примеру, «мэтчиться» (сленговое выражение, обозначающее «сходиться интересами, совпадать, подходить». — «Газета.Ru») и «хайп».

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