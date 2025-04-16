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Пригожин призвал сажать за мат в песнях: «Сам могу попасть в эту ловушку»

Продюсер Иосиф Пригожин выступил против мата в песнях
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью Лауре Джугелии выступил против мата в музыке.

Пригожин уточнил, что «хуже всех может ругаться матом», однако он категорически против обсценной лексики в песнях. Шоумен считает, что надо знать место, где можно использовать брань. Он отметил, что не принято при женщинах и детях использовать нецензурные слова.

«Я просто схожу с ума, когда люди это делают. И когда это в публичном пространстве становится нормой, меня это раздражает. Я считаю, что за мат в песнях, за мат, который существует в средствах массовой информации, пора сажать. Реально. Я сам могу попасть в эту ловушку. Ну, правда. Но я не пропагандирую мат, я не культивирую мат», — поделился продюсер.

Пригожин призвал следить за чистотой языка. Шоумен также возмутился неологизмам, которые появляются из английского. К примеру, «мэтчится» (сленговое выражение, обозначающее «сходится интересами, совпадать, подходить» — «Газета.Ru») и «хайп». Пригожин признался, что иногда не может понять молодежь. Он считает, что новые слова уничтожают русский язык. При этом певица Валерия так не считает. Она напомнила, что в нашем языке много заимствованных слов. Например, из французского.

«У нас в русском языке конкретно русских слов не так много», — отметила артистка.

Ранее Пригожин возмутился призывам депутатов выступать бесплатно на 9 Мая.

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