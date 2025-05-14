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У экс-солистки SEREBRO обнаружили налоговый долг суммой более миллиона рублей

SHOT: певица Елена Темникова задолжала ФНС 1 млн 720 тысяч рублей
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Elena Temnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, общий долг Темниковой составляет 1 млн 720 тысяч рублей. В случае неуплаты артистке могут заблокировать счета. Отмечается, что у ее мужа Дмитрия Сергеева арестовали имущество из-за неуплаты по кредитам.

SHOT также раскрыл гонорар певицы. По данным Telegram-канала, Темникова получает 5,5 млн рублей за выступление.

Певица Елена Темникова замужем за предпринимателем Дмитрием Сергеевым больше 10 лет. Бывшая солистка SEREBRO скрывала личность избранника, но СМИ засняли их вместе в 2014-м.

В марте издание Super сообщало, что банк подал три иска с требованием взыскать с Сергеева задолженности по кредитам еще в 2023 году – и сейчас предприниматель постепенно выплачивает долги. В 2024-м бизнесмен выплатил долг в размере 800 тыс. рублей, но за ним все еще числится заем в 870 тыс. рублей. Также у Сергеева есть задолженность в 124 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой.

Ранее Максим Фадеев потерпел убытки на 65 млн рублей.

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