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Имущество мужа Елены Темниковой арестовано из-за долгов

Super.ru: на имущество мужа Темниковой Сергеева наложен арест из-за долгов
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На имущество мужа экс-солистки SEREBRO Елены Темниковой Дмитрия Сергеева наложен арест из-за долгов. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, банк подал три иска с требованием взыскать с Сергеева задолженности по кредитам еще в 2023 году – и сейчас предприниматель постепенно выплачивает долги. В 2024-м бизнесмен выплатил долг в размере 800 тыс. рублей, но за ним все еще числится заем в 870 тыс. рублей. Также у Сергеева есть задолженность в 124 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой.

Super.ru утверждает, что муж Темниковой владеет долей 1,86% в компании «НМ», которая занимается разработкой программного обеспечения. В 2023 году выручка фирмы составила 87,7 млн рублей, а чистая прибыль — 22,6 млн рублей. При этом у бизнеса есть долги перед кредиторами и налоговой.

Сергеев также был основателем холдинга Next Media Group (NMG), который был ликвидирован в 2012 году по неизвестным причинам. В 2022-м закрылось маркетинговое агентство и еще две компании предпринимателя, поскольку не приносили прибыли.

Певица Елена Темникова замужем за предпринимателем Дмитрием Сергеевым больше 10 лет. Бывшая солистка SEREBRO скрывала личность избранника, но СМИ засняли их вместе в 2014-м.

Ранее сообщалось, что на проведение «Интервидения» выделили 750 млн рублей.

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