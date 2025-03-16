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Максим Фадеев потерпел убытки на 65 млн рублей

SHOT: ресторан Максима Фадеева потерпел убытки на 65 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У ресторана продюсера Максима Фадеева «У Дяди Макса» обнаружили убытки на 65,1 млн рублей за 2024 год. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает источник, убытки ресторана выросли почти в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Фадеев был вынужден закрыть один из двух ресторанов. Он находился в ТРК Vegas Кунцево.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава. Фадеев рассказывал, что коллектив выпустит композиции на иностранном языке. В том числе китайском и испанском.

Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

Ранее Максим Фадеев рассказал о потере слуха.

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