Марк Эйдельштейн о любви к вебкам-модели: «Смог бы»

Актер Марк Эйдельштейн признался в новом выпуске YouTube-шоу «Вписка», куда вошли неизданные записи из оригинального интервью, что мог бы влюбиться в вебкам-модель.

По словам Эйдельштейна, он очень много думал об этом после выхода фильма «Анора».

«Я бы даже скорее влюбился в вебкамщицу, чем в человека, у которого профессия вообще никак не связана с этим <…> Они могут быть очень интересными людьми с большим сердцем», — заявил артист.

Эйдельштейн уверен, что у представительниц подобных профессий «сложнейший бэкграунд», из-за чего с ними будет интересно. Актера не смутит то, что в том числе и ему предстоит помогать девушке справиться со своими проблемами.

«Любые отношения — это разгребание травм. У меня не очень много опыта, но я так в книжках читал», — подытожил он.

В начале апреля Эйдельштейн признался, что ему было обидно из-за номинаций Борисова. Он чувствовал боль до тех пор, пока не поговорил с коллегой. Эйдельштейн пришел к выводу, что номинации Борисова справедливы, потому что его роль в «Аноре» «круче и важнее». Он добавил, что считает Борисова своим другом.

Ранее Агутин вспомнил, что впервые провалил пробы в кино в 10 лет.