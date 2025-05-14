Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марк Эйдельштейн о любви к вебкам-модели: «Смог бы»

Актер Марк Эйдельштейн признался, что смог бы влюбиться в вебкам-модель
close
Mario Anzuoni/Reuters

Актер Марк Эйдельштейн признался в новом выпуске YouTube-шоу «Вписка», куда вошли неизданные записи из оригинального интервью, что мог бы влюбиться в вебкам-модель.

По словам Эйдельштейна, он очень много думал об этом после выхода фильма «Анора».

«Я бы даже скорее влюбился в вебкамщицу, чем в человека, у которого профессия вообще никак не связана с этим <…> Они могут быть очень интересными людьми с большим сердцем», — заявил артист.

Эйдельштейн уверен, что у представительниц подобных профессий «сложнейший бэкграунд», из-за чего с ними будет интересно. Актера не смутит то, что в том числе и ему предстоит помогать девушке справиться со своими проблемами.

«Любые отношения — это разгребание травм. У меня не очень много опыта, но я так в книжках читал», — подытожил он.

В начале апреля Эйдельштейн признался, что ему было обидно из-за номинаций Борисова. Он чувствовал боль до тех пор, пока не поговорил с коллегой. Эйдельштейн пришел к выводу, что номинации Борисова справедливы, потому что его роль в «Аноре» «круче и важнее». Он добавил, что считает Борисова своим другом.

Ранее Агутин вспомнил, что впервые провалил пробы в кино в 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами