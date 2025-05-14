Агутин о первых пробах в кино: «Нормальный облом»

Певец Леонид Агутин рассказал на YouTube-шоу «Вопрос ребром» о том, как провалил пробы в фильм в юном возрасте.

«Помню, папа с кем-то договорился, что меня посмотрят в кино. Мне [на тот момент было] 10 лет, и я очень хочу в кино. Снимают детский фильм, где нужен мальчик на главную роль. Я был маленький и светленький, и, в принципе, подходил», — вспомнил Агутин.

Певец сходил на пробы проекта, но не помнит, как они прошли, поскольку все было, «как в тумане». По словам Агутина, затем он стал ждать ответа от кастинг-директора.

«И вот, сижу я перед телевизором и вижу, как начинается фильм с этим названием, куда меня отсматривали. Он просто начинается, то есть мне забыли даже сказать «нет». Это было очень обидно, прямо очень. Но это нормальный облом, к ним надо привыкать», — подчеркнул исполнитель.

В той же беседе Агутин отреагировал на слухи о появлении молодой любовницы после отъезда Анжелики Варум в США. Он заявил, что за время 27-летнего брака у него с Варум «было всякое», но паре удалось сохранить «любовь, уважение и нежность в отношениях».

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