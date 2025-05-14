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Лоза о Клаве Коке: «Ничего из себя не представляет»

Певец Юрий Лоза: я умею петь, а Клава Кока — нет
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не хочет сотрудничать с артисткой Клавой Кокой. Его слова передает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

«Я умею петь, а она — нет. Как мы будем с ней работать? Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет», — возмутился артист.

По словам Лозы, ему не нужно выходить на сцену с Кокой, которая «ручками махает» во время своих выступлений.

«Зачем я буду выходить на сцену с Клавой Кокой? Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней», — отметил певец.

В конце января Лоза заявил, что Клаву Коку можно слушать только в запое и под наркозом. По его мнению, артистка не вытянет ни одной ноты, поэтому он ни за что не выйдет на одну сцену с ней. Лоза уверен, что у Коки нет «ни одного хита».

9 мая музыкальный критик Сергей Соседов также раскритиковал Клаву Коку из-за ее псевдонима. Он назвал его неприличным и сравнил с «кликухой вертухайки на зоне».

Ранее Арбенина сравнила образ Горшка в «Короле и Шуте» с куклой Барби.

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