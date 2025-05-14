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Арбенина об образе Горшка в сериале «Король и Шут»: «Барби в панк-роке»

Певица Диана Арбенина сравнила образ Горшка в «Короле и Шуте» с куклой Барби
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Певица Диана Арбенина назвала в беседе с NEWS.ru «Король и Шут» одним из самых чудовищных сериалов.

«Люди просто не знают, кто такой Горшок (лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев — «Газета.Ru») был, и не знакомы с Балу (экс-басист «Короля и Шута» Александр Балунов (признан в РФ иностранным агентом))... Они не знают этих героев. Это сделано [в сериале] картонно — такие Барби в панк-роке. Такого не было. Это наше, питерское время», — уверила рок-исполнительница.

Арбенина также заявила, что не считает нужным снимать биографический фильм о Викторе Цое, поскольку поколение музыканта «уже практически все ушло в небытие».

«Сделать из него еще одну фигуру, которая не имеет ничего общего с Витей, который в жизни был абсолютно застенчивым человеком? А еще можно сделать голограмму и ездить по городам с голограммой Виктора Цоя», — возмутилась артистка.

В апреле стало известно, что фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в 2026 году. Действие музыкального приключенческого фэнтези будет происходить в мире песен культовой рок-группы.

Ранее Арбенина раскритиковала российские байопики.

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