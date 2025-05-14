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Продюсер Дворцов назвал причину развода Михаила Галустяна

Продюсер Дворцов: жена подала на развод с Галустяном из-за его любвеобильности
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с kp.ru, что Виктория Штефанец подала на развод с Михаилом Галустяном, поскольку устала терпеть увлечения мужа другими женщинами.

«Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод. Все уверены, что у Галустяна новая любовь», — предположил Дворцов.

Продюсер отметил, что до него «доносились слухи» о том, как Галустян увлекался «то одной красоткой, то другой».

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина.

1 мая журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

Известно, что Милена беременна. Она не раскрывает имя отца. После появления слухов девушке стали писать с просьбой прокомментировать, что она якобы ждет ребенка от Галустяна. Девушка опровергла эту информацию.

10 мая Штефанец опровергла, что у комика была любовница. Она заявила, что никто никого не предавал и не бросал. Решение о расставании было совместным.

Ранее Пересильд призналась, что ей изменил избранник в прошлых отношениях.

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