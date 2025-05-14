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Школьникам могут начать показывать фильмы из списка Минпросвещения уже в 2025 году

Шахназаров: разработка списка лучших фильмов для школ не займет много времени
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Министерство просвещения РФ

Перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов, который поручил Минпросвещению РФ разработать президент России Владимир Путин, могут начать показывать в российских школах уже в этом учебном году. Об этом сообщил ТАСС режиссер Карен Шахназаров.

Шахназаров уверил, что реализовать идею показов в школах «не так сложно», поскольку на данный момент существуют доступные домашние кинотеатры хорошего качества. Разработка самого перечня, заявил кинематографист, тоже не займет много времени.

«Может быть, оснастить все школы за такой период сложно, но в целом, мне кажется, это не такая сверхъестественная задача», — высказался Шахназаров.

Режиссер также предложил преподавать уроки кинематографа учителям гуманитарных дисциплин за надбавку.

«Во всех школах есть свои энтузиасты. Но за это людям надо доплачивать какие-то деньги, хотя бы 10-15 тыс. рублей. Я думаю, это не такая проблема, такие деньги доплачивать», — подчеркнул он.

13 мая стало известно, что Путин поручил кабмину составить список из 100 отечественных фильмов для школьной программы. Список будет использоваться для показа в образовательных организациях и включения в школьную программу.

Ранее стало известно, что Украина прошла в финал «Евровидения-2025».

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