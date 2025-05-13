Диана Арбенина раскритиковала российские байопики

Певица Диана Арбенина призналась в беседе с NEWS.ru, что ей не понравились российские байопики.

По словам Арбениной, она еще не видела ни одной удачной экранизации чьей-либо жизни.

«Мне не нравится. Я могу выделить (среди российских проектов), конечно же, сериал «Первый номер», потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев. А все остальное меня не особо впечатлило», — рассказала певица.

Сериал «Первый номер» повествует о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), который решает перезапустить известный глянцевый журнал. По сюжету, коллектив глянца против назначения Иноземцева, но тому все равно. Писатель занимает пост главного редактора и сталкивается с новой для него средой и методами работы.

Режиссер проекта — Клим Козинский, а авторы сценария — Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

В марте стало известно, что «Первый номер» получил продолжение. По словам сценариста Сергея Минаева, второй сезон стал возможен благодаря хорошим рейтингам сериала.

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