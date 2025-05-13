Михаила Зыгаря оштрафовали на 50 тысяч рублей

Писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал судов Москвы.

Зыгаря признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил писателю штраф в размере 50 тысяч рублей.

Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В том же году он уехал из России.

В сентябре 2024 года РИА Новости сообщало, что одной из причин, почему Минюст включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря, стало поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии.

Речь идет об издательствах Janet 45 LTD (Болгария) и Sterling Lord Literistic INC (США), от которых в 2021 году журналист получил деньги. Данные сведения поступили в Росфинмониторинг в мае 2022 года.

По аналогичной причине иноагентом признали писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом), который «получал средства от иностранных организаций».

Ранее сообщалось, что писателю Глуховскому грозит уголовное дело.