Писателю Глуховскому грозит уголовное дело

Писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Есть основания для привлечения Глуховского к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — поделился источник.

До этого РИА Новости сообщало, что одной из причин, почему Минюст включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), стало поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии. Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В том же году он уехал из России.

По аналогичной причине иноагентом признали писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом), который «получал средства от иностранных организаций».

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.