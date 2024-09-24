Стало известно, почему Зыгаря признали иноагентом

Одной из причин, почему Минюст включил в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом), стало поступление денежных средств от иностранных источников из США и Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Речь идет об издательствах Janet 45 LTD (Болгария) и Sterling Lord Literistic INC (США), от которых в 2021 году журналист получил деньги. Данные сведения поступили в Росфинмониторинг в мае 2022 года.

По аналогичной причине иноагентом признали писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом), который «получал средства от иностранных организаций».

Также в материалах дела говорится, что Зыгарь распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются «недопустимым доказательством» для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов.

Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В том же году он уехал из России.

В апреле МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России после возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию.

В июле Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста к лишению свободы на срок 8,5 года по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее Минюст призвали ввести новые ограничения для иноагентов.