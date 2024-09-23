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Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью «Оземпика»

Певица Лиззо заявила, что похудела с помощью спорта и диет

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lizzobeeating/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Плюс-сайз-певица Лиззо (Lizzo, настоящее имя Мелисса Джефферсон) ответила на обвинения в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», популярного у звезд. Пост об этом она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Один из комментаторов блога 36-летней звезды предположил, что Лиззо употребляла «Оземпик» или наркотики.

«Когда вы, наконец, получаете обвинения в «Оземпика» после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также назвала этот выпад наградой за месяцы, проведенные в спортзале.

Накануне Лиззо высмеяли в мультсериале для взрослых «Южный парк», освещающем актуальные темы. В эпизоде «Конец ожирению», вышедшем накануне на канале Paramount+, один из персонажей, толстяк Картман, мечтает похудеть. Он узнает о лекарстве для диабетиков «Оземпик», которое используют для этого звезды шоу-бизнеса, и открывает для себя бодипозитив — ему выписывают слушать Лиззо и смотреть ее клипы.

Ранее актриса Деми Мур призналась, что проезжала по 100 км в день после родов, чтобы похудеть.

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