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Рита Дакота объяснила, почему делала пластику

Певица Рита Дакота заявила, что сделала пластику из-за грыж и птоз
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Ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что делала пластику из-за «стандартов красоты».

Дакота отметила, что у нее не было желания сделать себе «лисьи глазки» и менять внешний вид. Артистка решилась на пластику из-за больших грыж и птоза, которые мешали ей делать макияж и сниматься.

«Я думала, что стану свежее и моложе. А получилось, как получилось. Сейчас смотрю и думаю: «Блин, верните мой птоз по-братски», — заявила исполнительница.

В мае Дакота рассказала, что получила множество хейта и критики после выпуска последнего сниппета.

Дакота уточнила, что ее стали оскорблять и критиковать после неудачной пластике лица. Она отметила, что глаза получились крайне плохо. По словам певицы, врач обещал ей, что со временем все должно было «усесться», но ничего не произошло. Артистка добавила, что один глаз стал меньше другого, а бровь ниже другой.

По словам Дакоты, она сделает новую пластику, если будет возможность исправить ошибки хирурга. А если нет, как уточнила певица, ей придется жить с последствиями всю жизнь. Артистка считает, что ее внешность — это не повод для оскорблений.

Ранее основательница группы Reflex отказалась от пластики.

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