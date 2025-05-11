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Рита Дакота сообщила о неудачной пластике: «С одной стороны вмятина»

Певица Рита Дакота заявила, что сделала неудачную пластику
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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила множество хейта и критики после выпуска последнего сниппета.

Дакота рассказала, что ее стали оскорблять и критиковать после неудачной пластике лица. Она отметила, что глаза получились крайне плохо. По словам певицы, врач обещал ей, что со временем все должно было «усесться», но ничего не произошло.

«Куча косяков, отеков, гиперкоррекция, ассиметрия, с одной стороны вмятина, с другой мешок под глазом. Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло. Но что мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и со сцены? Закрыться от мира? Не выкладывать больше сниппетов? Или слушать от жестоких баб кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь?» — заявила артистка.

По словам Дакоты, она сделает новую пластику, если будет возможность исправить ошибки хирурга. А если нет, как уточнила певица, ей придется жить с последствиями всю жизнь. Артистка считает, что ее внешность — это не повод для оскорблений.

Дакота отметила, что написала песню о любви к себе после того, как час проплакала в ванной. Певица заявила, что хочет принимать себя любой.

Ранее звездный пластический хирург Хайдаров подал иск к своей же клинике.

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