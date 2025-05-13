Ольга Дибцева вернется к роли телезвезды Риты Валеевой в «Нереалити-2»

Премьера комедийного сериала «Нереалити-2» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы.

Актриса Ольга Дибцева вернется в роли телезвезды Риты Валеевой, которая после многолетних съемок в реалити-шоу вернулась в родной город Костров и перевернула жизнь земляков.

Родителей героини сыграли Николай Фоменко и Инга Оболдина, дочь-подростка — Мира Малахова. Главный конфликт сезона будет разворачиваться именно вокруг отношений матери и дочери.

Режиссером-постановщиком второго сезона стал Леонид Тележинский, играющий одну из родей.

По сюжету прошел год с тех пор, как Рита вернулась в родной город, чтобы заботиться о дочке Гале. Она резко поменяла жизнь, но для костровчан осталась аномалией — и решила снять реалити-шоу уже про горожан. На этот раз в центре скандалов окажется не она, а ее обидчики.

Между первым и вторым сезоном «Нереалити» был большой перерыв — сама Дибцева успела за это время снять свое кино как режиссер и сценарист и сыграть в нем, развестись и выйти замуж, родить вторую дочь, которой уже год.

«Играть мне было физически сложно, потому что на тот момент моей дочери было всего четыре месяца, а мне пришлось выйти на съемки. Роль очень эмоциональная — много переживаний, борьба за ребенка, крики, вопли, плач. Все это давалось мне непросто, но я, действительно, по-настоящему люблю свою героиню», — говорит она.

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