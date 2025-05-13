Снятая при -57°C мистическая драма «Белый пароход» выйдет в прокат

Фильм о любви и противостоянии культур «Белый пароход» выйдет в прокат в июне

Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» выйдет в широкий прокат 19 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщил дистрибьютор фильма — кинопрокатная компания К24.

В центре сюжета фильма — история любви якутской учительницы-хормейстера и директора музыкальной школы, приехавшего на работу по направлению из Москвы.

«Белый пароход» — полнометражный режиссерский дебют Инги Шепелевой, который она поставила по собственной повести, написанной 15 лет назад.

«Это картина о поиске истинного пути, о различиях и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народов с разным культурным, мифологическим и историческим опытом. Совокупность этих проблематик рассматривается здесь сквозь призму истории любви», — рассказывают о картине авторы.

Как рассказали в прокатной компании, фильм был снят в Якутске и его пригородах в самые холодные дни зимы — температура воздуха на некоторых сменах колебалась от -46 до -57°C.

close Кинопрокатная компания К24

В съемках принимали участие профессиональные и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Исполнительница главной роли Элла Соколова не снималась в кино — она преподавательница музыкального колледжа, и съемки велись на месте ее работы. Исполнивший главную мужскую роль Александр Кошкидько — театральный актер, он играет в «Театро ди Капуа», театре «Lusores», «Инженерном театре АХЕ», «Театральной лаборатории Яны Туминой», «Таком театре», «Театре АСБ», «Театре на Литейном».

«Белый пароход» стал первым российским фильмом с полностью компенсированным углеродным следом. Эко-супервайзеры из помогающей съемочным группам экологично вести работу «Sister Mary» рассчитали все выбросы, произведенные во время съемок, и внедрили на площадке устойчивые практики: использование многоразовой посуды, сортировка мусора, выбор более экологичных материалов. После завершения съемок команда фильма планирует высадить деревья.

Фильм получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран», а на IV кинофестивале «Алафейская гора» оператор картины Вероника Соловьева была удостоена награды за лучшую операторскую работу.

Лента также участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и была отобрана в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Очи».