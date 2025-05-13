В России снимут документальный фильм о Паше Технике

Онлайн-кинотеатр Okko снимет документальный фильм о рэпере Паше Технике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Проект получил название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Режиссером картины выступил Владислав Кузнецов. Один из главных музыкальных критиков Даня Порнорэп (Даниил Башта) напишет сценарий к ленте.

Фильм будет состоять из трех актов. Он повествует о жизни Техника в период с начала 2000-х по 2025 год. В нем расскажут, с чего началась карьера рэпера, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, о провокациях артиста на сцене, тюремном сроке певца, его влиянии на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью. Проект попробует ответить на вопрос, почему звезду так и не смогли спасти во время отдыха в Таиланде.

Зрители смогут увидеть кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки об артисте.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет.

Бывшая жена Техника Ева Карицкая отмечала, что рэпера можно было спасти. Она рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

Ранее сообщалось, что сын Паши Техника отправится в реабилитационный центр для подростков.