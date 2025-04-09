Бывшая жена Техника заявила, что рэпера можно было спасти

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя), призналась в интервью Ксении Собчак, что рэпера можно было спасти.

Карицкая рассказала, что тайские врачи отказались вставлять Технику специальную трубку для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам блогерши, изначально специалисты Таиланда говорили им, что не умеют этого делать.

«Потом говорили, что у них нет того, кто это умеет делать. Потом оказалось, что это делается на втором этаже. И его нужно вести на второй этаж, а это невозможно из-за того, что он подключен к аппаратам. Им врач говорит: «Давайте просто приедет этот специалист из другой клиники, прям в этой же палате всё сделает». Они сказали: «Нет», — поделилась экс-супруга артиста.

По словам Карицкой, она вместе с близкими Техника предлагала взять риски на себя и перевести Техника самостоятельно в другую клинику, которая находилась в трех минутах. Врачи отказали им, сославшись на позднее время, 5 часов вечера. На следующий день рэперу стало хуже. Бывшая жена певца отметила, что больница не желала подпускать других специалистов к музыканту. Клиника отказывалась допускать врачей без тайского медицинского образования.

«Мы каждый день сидели, и на каждый день говорили: «Завтра, завтра, завтра». Просто каждый день кормили нас этими завтраками. <…> Они еще медленные, они дико медленные», — рассказала Карицкая.

Бывшая жена Техника отметила, что менеджеру рэпера Маркус пришлось прилететь в Таиланд с 20 кг лекарств для артиста из-за отсутствия аналогичных антибиотиков и питания.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала сыну о кончине рэпера.