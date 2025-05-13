Шахназаров назвал кончину вдовы Гайдая большой потерей для российской культуры

Режиссер Карен Шахназаров заявил в беседе с изданием «Абзац», что заслуженная артистка России Нина Гребешкова была замечательным человеком и хорошей актрисой.

По словам Шахназарова, у Гребешковой был очень сильный характер. Режиссер считает, что актриса сыграла существенную роль в успехах ее мужа Леонида Гайдая.

«Ушел Гайдай, ушла Нина Павловна, и это, конечно, такая большая потеря для нашей культуры», — поделился кинематографист.

10 мая не стало актрисы Нины Гребешковой — звезды многих фильмов Леонида Гайдая и его единственной супруги. По данным Telegram-канала SHOT, артистка страдала от острой сердечной недостаточности.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК. Она получила известность по фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Актриса сыграла более 130 ролей. Она также снялась в проектах «Легенда № 17», «Не может быть!», «Ералаш».

Ранее актриса Марина Денисова была экстренно госпитализирована с переломом.