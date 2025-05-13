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Актриса Марина Денисова экстренно госпитализирована с переломом

В Москве госпитализировали актрису Марину Денисову
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denisova_actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису фильма «Лед 3» Марину Денисову экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 42-летнюю артистку два дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу с травмой ноги. 13 мая ей провели операцию высокой сложности: трое хирургов поставили Денисовой имплант в ногу.

Актриса уточнила, что случайно в эту же больницу чуть позже попала ее свекровь, они находятся в одном корпусе.

Марина Денисова снялась почти в 90 картинах, среди которых — «Лед 3», «Солнцепек» и «Тайга».

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