В Москве вор охотится за велосипедами работников кино

В Москве неизвестный вор похищает велосипеды работников кино. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у художницы Юлии Чиканаковой, работавшей над проектами «Балет» и «Качели», украли Bear Bike за 50 тысяч рублей. Три недели назад Юлия оставила его у дверей квартиры, и неизвестный проник в подъезд и украл велосипед.

В свою очередь, продюсер популярной франшизы «Холоп» Антон Морозенко также хранил свой велосипед стоимостью 70 тысяч рублей в подъезде. Транспортного средства он лишился аналогичным образом.

Сейчас вора или воров ищет полиция.

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