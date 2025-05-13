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В Москве вор охотится за велосипедами работников кино

У продюсера «Холопа» Морозенко украли велосипед стоимостью 70 тысяч рублей
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Depositphotos

В Москве неизвестный вор похищает велосипеды работников кино. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у художницы Юлии Чиканаковой, работавшей над проектами «Балет» и «Качели», украли Bear Bike за 50 тысяч рублей. Три недели назад Юлия оставила его у дверей квартиры, и неизвестный проник в подъезд и украл велосипед.

В свою очередь, продюсер популярной франшизы «Холоп» Антон Морозенко также хранил свой велосипед стоимостью 70 тысяч рублей в подъезде. Транспортного средства он лишился аналогичным образом.

Сейчас вора или воров ищет полиция.

Накануне полиция занялась похищением мини-скульптуры Феи Драже в Чайковском. Вместе с героиней балета «Щелкунчик» в Чайковском установлены мини-скульптуры героям разных произведений композитора — например, Мышиного короля и Ундины. Они появились в городе честь 185-летия со дня рождения композитора, родившегося в поселке неподалеку.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело о покушении на жизнь актера Евгения Леонова-Гладышева.

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