Полиция занялась похищением мини-скульптуры Феи Драже

В городе Чайковский Пермского края украли мини-скульптуру Феи Драже, установленную несколько дней назад в честь композитора Петра Чайковского. Об этом пишет РИА Новости.
Полиция уже занялась похищением и устанавливает злоумышленников, изучая записи с камер видеонаблюдения.
Вместе с героиней балета «Щелкунчик» в Чайковском установлены мини-скульптуры героям разных произведений композитора — например, Мышиного короля и Ундины. Они появились в городе честь 185-летия со дня рождения композитора, родившегося в поселке неподалеку.
Накануне украденному и распиленному в Польше памятнику Рокоссовскому сделали новую голову. Памятник, похищенный с кладбища в Легнице и найденный распиленным без головы и булавы, в настоящее время хранится на складе местного Музея меди.
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