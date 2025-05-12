Полиция занялась похищением мини-скульптуры Феи Драже

В Чайковском украли скульптуру Феи Драже через несколько дней после установки

В городе Чайковский Пермского края украли мини-скульптуру Феи Драже, установленную несколько дней назад в честь композитора Петра Чайковского. Об этом пишет РИА Новости.

Полиция уже занялась похищением и устанавливает злоумышленников, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Вместе с героиней балета «Щелкунчик» в Чайковском установлены мини-скульптуры героям разных произведений композитора — например, Мышиного короля и Ундины. Они появились в городе честь 185-летия со дня рождения композитора, родившегося в поселке неподалеку.

Накануне украденному и распиленному в Польше памятнику Рокоссовскому сделали новую голову. Памятник, похищенный с кладбища в Легнице и найденный распиленным без головы и булавы, в настоящее время хранится на складе местного Музея меди.

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