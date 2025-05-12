Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция занялась похищением мини-скульптуры Феи Драже

В Чайковском украли скульптуру Феи Драже через несколько дней после установки
close
Администрация Чайковского городского округа/VK

В городе Чайковский Пермского края украли мини-скульптуру Феи Драже, установленную несколько дней назад в честь композитора Петра Чайковского. Об этом пишет РИА Новости.

Полиция уже занялась похищением и устанавливает злоумышленников, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Вместе с героиней балета «Щелкунчик» в Чайковском установлены мини-скульптуры героям разных произведений композитора — например, Мышиного короля и Ундины. Они появились в городе честь 185-летия со дня рождения композитора, родившегося в поселке неподалеку.

Накануне украденному и распиленному в Польше памятнику Рокоссовскому сделали новую голову. Памятник, похищенный с кладбища в Легнице и найденный распиленным без головы и булавы, в настоящее время хранится на складе местного Музея меди.

Ранее со стены Цоя полностью убрали следы граффити о репере Паше Технике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами