Возбуждено дело о покушении на звезду «Убойной силы»

В Санкт-Петербурге возбудили дело о покушении на жизнь актера Евгения Леонова-Гладышева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В 2018 году на президента региональной гильдии киноактеров и звезду «Убойной силы» напали в районе станции метро Парнас при невыясненных обстоятельствах. Он получил ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом височной кости. 73-летний народный артист России впал в кому, не мог ходить и не узнавал людей после нападения. Недавно ему стало немного лучше.

По информации канала, вновь допрашивать стали актера, его супругу Елену и возможных свидетелей.

В показаниях артист заявил, что летом 2018 года собирался в Москву на утреннем поезде на съемки передачи — и пешком шел до станции метро. У входа в вестибюль к нему подошли двое неизвестных, после чего произошел конфликт. Личности мужчин, описанных Евгением Леоновым-Гладышевым, и их возможная причастность к избиению актера не установлены.

В апреле 2025 года артист и его супруга появились в передаче у Андрея Малахова, где рассказали о тяжелом процессе восстановления после травмы.

Известность актеру Евгению Леонову-Гладышеву принесла роль Васи Векшина в сериале «Место встречи изменить нельзя». Позже телезрители полюбили его в роли майора Шишкина из «Убойной силы».

Ранее актера из «Беспринципных» Руслана Алдонина избили возле бара.