Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возбуждено дело о покушении на звезду «Убойной силы»

В Петербурге возбудили дело о покушении на актера Леонова-Гладышева
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге возбудили дело о покушении на жизнь актера Евгения Леонова-Гладышева. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В 2018 году на президента региональной гильдии киноактеров и звезду «Убойной силы» напали в районе станции метро Парнас при невыясненных обстоятельствах. Он получил ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом височной кости. 73-летний народный артист России впал в кому, не мог ходить и не узнавал людей после нападения. Недавно ему стало немного лучше.

По информации канала, вновь допрашивать стали актера, его супругу Елену и возможных свидетелей.

В показаниях артист заявил, что летом 2018 года собирался в Москву на утреннем поезде на съемки передачи — и пешком шел до станции метро. У входа в вестибюль к нему подошли двое неизвестных, после чего произошел конфликт. Личности мужчин, описанных Евгением Леоновым-Гладышевым, и их возможная причастность к избиению актера не установлены.

В апреле 2025 года артист и его супруга появились в передаче у Андрея Малахова, где рассказали о тяжелом процессе восстановления после травмы.

Известность актеру Евгению Леонову-Гладышеву принесла роль Васи Векшина в сериале «Место встречи изменить нельзя». Позже телезрители полюбили его в роли майора Шишкина из «Убойной силы».

Ранее актера из «Беспринципных» Руслана Алдонина избили возле бара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами