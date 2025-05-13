Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маковецкий об отмене выступления театра Вахтангова в Севастополе: «Мракобесие»

Актер Маковецкий призвал к защите от мракобесия после отмены спектакля в Крыму
close
РИА Новости

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал неожиданным решение властей Севастополя об отмене гастролей театра Вахтангова из-за спектаклей литовского режиссера Римаса Туминаса. Его слова передает ТАСС.

Маковецкий отметил, что ему жаль зрителей, которые не смогут увидеть на сцене «прекрасные постановки» театра, в труппе которого он состоит.

«Любовь к родине — это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия», — подчеркнул артист.

По словам Маковецкого, решение о гастролях в Севастополе было принято за несколько месяцев до их начала. Актер также напомнил, что еще месяц назад губернатор Михаил Развожаев лестно отзывался о репертуаре театра Вахтангова.

12 мая Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Севастополя отменили гастроли московского театра из-за спектаклей Туминаса. Губернатор назвал режиссера «предателем, который после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить». Он также отметил, что сделает выговор руководству департамента культуры и театра имени А. В. Луначарского.

Ранее стало известно, что на Урале поставили уникальный спектакль о ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами