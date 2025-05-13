Маковецкий об отмене выступления театра Вахтангова в Севастополе: «Мракобесие»

Актер Маковецкий призвал к защите от мракобесия после отмены спектакля в Крыму

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал неожиданным решение властей Севастополя об отмене гастролей театра Вахтангова из-за спектаклей литовского режиссера Римаса Туминаса. Его слова передает ТАСС.

Маковецкий отметил, что ему жаль зрителей, которые не смогут увидеть на сцене «прекрасные постановки» театра, в труппе которого он состоит.

«Любовь к родине — это сохранять и приумножать все то прекрасное, что создано выдающимися людьми, и уметь это защитить от мракобесия», — подчеркнул артист.

По словам Маковецкого, решение о гастролях в Севастополе было принято за несколько месяцев до их начала. Актер также напомнил, что еще месяц назад губернатор Михаил Развожаев лестно отзывался о репертуаре театра Вахтангова.

12 мая Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что власти Севастополя отменили гастроли московского театра из-за спектаклей Туминаса. Губернатор назвал режиссера «предателем, который после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить». Он также отметил, что сделает выговор руководству департамента культуры и театра имени А. В. Луначарского.

Ранее стало известно, что на Урале поставили уникальный спектакль о ВОВ.